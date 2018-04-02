02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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FETÖ'ye son zamanların en büyük darbesi!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FETÖ'ye son zamanların en büyük darbesi!
FETÖ'ye son zamanların en büyük darbesi! FETÖ'ye son zamanların en büyük darbesi! FETÖ'ye son zamanların en büyük darbesi!

Ayrıca Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 20'sinin Ankara'da olduğu ifade edilen açıklamada, 18'inin Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüpheliler arasında Hacettepe Teknokent AŞ'nin eski yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

FETÖ'NÜN ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA DA DARBE

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 15'inin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 57'ye çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

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