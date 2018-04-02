02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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15 yıl ceza istenen istismar sanığı öğretmene tutuksuz yargılama

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Diyarbakır'da, bir lisede Matematik öğretmeni olarak görev yapan A.K. (42) hakkında, 14 yaşındaki kız öğrencisi İ.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
15 yıl ceza istenen istismar sanığı öğretmene tutuksuz yargılama
15 yıl ceza istenen istismar sanığı öğretmene tutuksuz yargılama 15 yıl ceza istenen istismar sanığı öğretmene tutuksuz yargılama 15 yıl ceza istenen istismar sanığı öğretmene tutuksuz yargılama

Diyarbakır'da, bir lisede Matematik öğretmeni olarak görev yapan A.K. (42) hakkında, 14 yaşındaki kız öğrencisi İ.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki bir lisede eğitim gören İ.Ç.,matematik öğretmeni A.K.'nin kendisine cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiğini ailesine söyledi. Bunun üzerine 9 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden mağdurun ailesi, A.K. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan A.K., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturmayı 3 ayda tamamlayan savcılık, şüpheli A.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel taciz' iddialarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

SAVCI: ÖĞRENCİNİN SIRTINA DOKUNMASI CİNSEL İSTİSMAR

İddianamede, şüphelinin değişik zamanlarda facebook hesabından öğrencisi olan İ.Ç.'ye mesaj gönderdiğini belirten savcı, mesajların cinsel taciz içerikli olduğunu kaydetti. Şüphelinin, okulda sürekli mağdur öğrenciye bakıp süzdüğü kaydedilen iddianamede, A.K.'nin 2016 yılında mağdura dokunarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. A.K.'nin mağduru dışarıda yemeğe davet ettiği ve kendisine cep telefonu almayı teklif ettiğini belirten savcı, şüphelinin 2016 yılında mağdura yönelik 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediğini, aradan uzun bir süre geçtikten sonra bu kez facebook mesajları ile taciz ettiğini ifade etti.

İddianamenin kabul edilmesi üzerine sanık A.K.'nin, tutuksuz olarak yargılanmasına önümüzdeki günlürde Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı öğrenildi.

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