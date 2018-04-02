02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladı

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi.
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladı
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladı Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladı Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladı

 Bugünden itibaren çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportlar da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden verilecek.

İçişleri Bakanlığı da pasaport ve sürücü belgelerinin de 2 Nisan'dan itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek olması dolayısıyla kamu spotu hazırladı.

"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek.

Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için randevu alabilecek.

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VATANDAŞ AKIN ETTİ

Yeni dönem başvurularda sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmedi. Başvuru için gelen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını iletti

BAŞVURU NOKTALARI

Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.  

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ÖDENECEK ÜCRETLER

Vatandaşların almak için istediği belge konusunda nüfus müdürlüklerine verdiği fotoğraf ve parmak izinin tüm işlemler için geçerli olacağı belirtildi. Randevu internet üzerinden alınıyor. Yeni kimlik için 18,50 TL, pasaport için 108 TL, sürücü belgesi için ise 134 TL ücret ödenmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan'dan itibaren tüm işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvurulabileceğini dile getirmişti. Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir" demişti.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart ise 2 Nisan 2018 tarihi itibarıyla çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savunmuştu.

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Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladıEhliyet ve kimliklerde yeni dönem bugün başladıEmniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredildi.
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