Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.
IRAK'A SİNCAR ÇAĞRISI
Afrin bölgesinin tamamında, Tel Rıfat ve onun köyleri dahil, operasyon tamamlandığında Zeytin Dalı Harekatı'nın bitmiş olacağına dikkati çeken Işık, "Irak hükümetinden beklentimiz Sincar'ın Türkiye'ye tehdit oluşturan hiçbir unsuru barındırmaması, o zaman harekata gerek kalmaz" dedi.
DAEŞ TEHDİTİ YÜZÜNDEN TAŞINMIŞTI
Suriye'deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı.
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Bakan canlı yayında açıkladı! Süleyman Şah Türbesi taşınacak!
Katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.
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