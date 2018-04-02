Erdoğan'ın hamlesi Yunan'ı çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Ayasofya duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, Yunanistan'da da büyük ses getirdi.
YUNAN ÇILDIRDI
Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.
"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler şu başlıkları kullandı:
* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.
* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.
* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.