02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Erdoğan'ın hamlesi Yunan'ı çıldırttı!

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Erdoğan'ın hamlesi Yunan'ı çıldırttı!
Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Yunan basınında geniş yer buldu. Gazetelerin hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Erdoğan'ın hamlesi Yunan'ı çıldırttı! Erdoğan'ın hamlesi Yunan'ı çıldırttı! Erdoğan'ın hamlesi Yunan'ı çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ayasofya duvarlarının Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle yankılanması, Yunanistan'da da büyük ses getirdi.

YUNAN ÇILDIRDI

Ülkede yayın yapan gazeteler, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi. 

"İNANILMAZ MEYDAN OKUMA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan gazeteler şu başlıkları kullandı:

* Hristiyanlık için en yüksek meydan okuma. Erdoğan Ayasofya'da 4 parmağıyla selamladı.

* Erdoğan Batı'ya Ayasofya ile saldırdı.

* Erdoğan'dan inanılmaz meydan okuma. Müslümanları Ayasofya'dan selamladı.

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