02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Erdoğan'dan kritik açıklama: Yeni hedefi her an duyabilirsiniz!

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Erdoğan'dan kritik açıklama: Yeni hedefi her an duyabilirsiniz!
Afrin'deki son durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3872 terörist etkisiz hale getirildi. Askerimiz yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içinde. Yeni hedefleri de her an duyabilirsiniz" dedi.
Erdoğan'dan kritik açıklama: Yeni hedefi her an duyabilirsiniz! Erdoğan'dan kritik açıklama: Yeni hedefi her an duyabilirsiniz! Erdoğan'dan kritik açıklama: Yeni hedefi her an duyabilirsiniz!

Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sınıra yaptığı ziyarete dikkat çekerek, "Son rakamı aldım, Afrin’de son rakam 3872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin’deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, gazetecilerimiz askerlerimizle orada iç içe olduk.Güzel bir buluşmamız oldu orada askerimizle. Yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de her an duyabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Spor salonlarımız yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını ifade ediyor. Eğitim öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Orada da yapılacak işler hala var. 

DEMEK Kİ BAZI YERLERDE EKSİKLİK VAR

Artık açıkta kalma diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiası da artıyor. Yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, daha etkin bir güç haline geliyorsak bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük bir payı vardır. Buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, eksiklik var.

BİZ TEOG'LA OKUMADIK YA

Tamamen sınav kazanmaya yönelik bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. TEOG meselesi de bundan dolayı. Biz TEOG'la okumadık ya. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. Artık rekabetin alanı hikmetle yoğrulmuş bilginin bizatihi kendisi haline gelir. 

GENÇLERE UYARI: UZAK DURUN

Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, inancımızla, töremizle ilgimiz yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne ailesine ne devletine, ne milletine faydası olur. 

BUNLARA EN GÜZEL CEVABI YARIN VERECEĞİZ

Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor. Bu malum kişiler için ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var; biz bunlara mankurt diyoruz. Mankurt beyni iğdiş ediliği için kendi toplumunun halkını düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Bunlar siyasetçi kılığına bürünüp ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? 'Sen ne diyorsun' niye demiyor?

OKULLARIN BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARK YAPALIM

Bazıları çıkıyor, battık, bittik şöyle böyle oldu. Hiçbir şey olmaz. Valimizden az önce müjdesini aldım. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım, hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. İnşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altında olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir sıra, iki sıra park ediyor. Bir yangında vs. oralardan girmek çıkmak çok zor. Okullarımızın altında olursa hem bir gelir kaynağı olur bir de hırsız arsız diye bir endişeye araç sahipleri kapılmaz. 

3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik, en uç noktadaydık. Sınırdaydık. Askerlerimizle iç içe olduk. Protokolü bir kenara koyduk hasbihalde bulunduk. Güzel bir buluşmamız oldu. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak, her an duyabilirsiniz. 

SİNCAR RESTİ: KİMSEDEN İCAZET BEKLEMİYORUZ

Bugün artık Türkiye terör örgütlerinin sınırları dışında bulup inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Afrin'e, Sincar'a kaçtılar. Bağdat'a özellikle söyledik, siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip hallederiz. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz. 

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