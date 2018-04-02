Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığının deniz ve hava araçları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbot ve bir helikopter, ihbarın ardından bölgeye sevk edildi.
Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Harekete geçtiler! İhbar az önce geldi..
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları gönderildi.
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