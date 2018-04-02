02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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İzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldı

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İzmir’de çiçekçi kadına saldıran bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, hayvana ateş etti. Köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.
İzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldı
İzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldı İzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldı İzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline saldırmaya başladı.

Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. 

112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, doktoru ısıran köpeğe ateş etti. Bulldog, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı.

Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı.

Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, bulldog cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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