02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?

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Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?

Mafya babası "Kel Behzat" karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu'ndan acı haber geldi. Sarıoğlu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

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