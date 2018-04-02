Abdullah Ağar yeni kamuflajı tanıttı!

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği yeni kamuflaj üniformasını değerlendirdi.

Güvenlik uzamanı Ağar yeni kamuflajla ilgili, ''Çapraz cep çelik yelek hücum yeleği, ulaşmak için. Palaska yok. Çünkü çelik yelek altına takılması zor. Tabanca ya yelekte ya bacakta. Cepler ve palaska olmaması yenilik. Eskiler ABD ordusunun kamuflajına benziyordu. Üretici firma, kumaşın teri dışarı attığını, orta ve uzak mesafeden görünmeyi engellediğini ve rahat yapısı sayesinde askerin manevra kabiliyetini artırdığını iddia ediyor. Daha koyu olan yeni kamuflajların desenleri de daha büyük.'' ifadelerini kullandı.



