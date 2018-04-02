02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış

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ABD'de basketbol oynamayı kendisine saplantı haline getiren ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Mehmet Şanlı'nın daha önce İstanbul'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradığı kaydedildi.
Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış
Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış

Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın daha önce İstanbul'da sokaklarda yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bir dönem basketbol oynayan ve geleceğin basketbolcularından biri olarak gösterilen Mehmet Şanlı, geçirdiği ağır psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi üzerine İzmir'den İstanbul'a gelmişti.

NBA'de basketbol oynama hayali ile Amerika'ya gitmek isteyen genç basketbolcu, Atatürk Havalimanı'na gelmeden önce İstanbul'da sokaklarda kaldığı ortaya çıktı.

Elinde bir çantayla İstanbul sokaklarında dolaşan genç basketbolcu, yaklaşık 4 ay önce gece saatlerinde gezerken madde bağımlılarının saldırısına uğradığı belirlendi.

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4 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre Mehmet Şanlı, sokakta yürürken bir kişi tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Bu kişiye umursamadan ilerleyen Mehmet Şanlı'nın yanına 3 kişi daha geliyor. 4 kişi, Şanlı'ya saldırıyor. Kaçmaya çalışan genç basketbolcu dengesini kaybedip yere düşerken, 4 kişi sopalarla saldırmaya devam ediyor. Cadde ortasında dövülen Şanlı, bir süre sonra kaçarak saldırganların elinden kurtuluyor.

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