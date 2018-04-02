02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 114.934 0.00
  • Altın: 170,025 0.88
  • Dolar: 3,9628 0.27
  • Euro: 4,8816 0.20

Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar!

»
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınmayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.
Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar!
Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar! Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar! Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar!

Bugün saat 08.00 sıralarında, kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalı yanındaki 3 metre derinliğindeki boş su kuyusundaki çöpleri temizlemek isteyen çevredeki tarla sahipleri, yanmış bir erkek cesedi görüp, durumu jandarmaya bildirdi.

b63a823a2f199ad89decf9ea80070e96.jpg

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu kuyunun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, su kuyusu ve çevresinde inceleme yapıp, delil topladı.

bcf9849f2bb39a6b2a4c20035c326b81.jpg

Yaklaşık 4 ay önce öldürülüp yakıldığı tahmin edilen tanınmayacak haldeki ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

79e4f75c4f7f64fa9ddf349514d61c8a.jpg

Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kamuflajlı Erdoğan Yunan basınında gündem oldu!Kamuflajlı Erdoğan Yunan basınında gündem oldu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi Yunan basınında geniş yer buldu.
Teröristlerle omuz omuza Türk askerini izlediler!Teröristlerle omuz omuza Türk askerini izlediler!ABD askerleri ve P'KK'lı teröristlerin Menbiç'teki Sacur nehri civarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgeleri gözetlediği anın fotoğrafı ortaya çıktı.
Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar!Denizli'de vahşet! Öldürdüler, yaktılar, su kuyusuna attılar!Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki boş bir su kuyusunda çürümeye yüz tutmuş, yanmış bir erkek cesedi bulundu. Soruşturma başlatan jandarma, tanınmayacak haldeki cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.
Abdullah Ağar yeni kamuflajı tanıttı!Abdullah Ağar yeni kamuflajı tanıttı!Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği yeni kamuflaj üniformasını değerlendirdi.
İstanbul'da büyük yangın! Yaralılar varİstanbul'da büyük yangın! Yaralılar varİstanbul Gaziosmanpaşa'da bir fabrikada yangın çıktı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.
İzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldıİzmir'de bulldog dehşeti! Ambulansa daldıİzmir’de çiçekçi kadına saldıran bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı. Olay yerine gelen polis, hayvana ateş etti. Köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.
  • Göğüs göğüse çatışma! El bombası attım kadın sustu02 Nisan 2018 Pazartesi 14:40
  • Barzani'nin ikiz kardeşi hayatını kaybetti!02 Nisan 2018 Pazartesi 14:21
  • ABD'nin Menbiç hamlesi! Sınırdan görüntülendi02 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
  • Harekete geçtiler! İhbar az önce geldi..02 Nisan 2018 Pazartesi 13:25
  • Erdoğan'dan kritik açıklama: Yeni hedefi her an duyabilirsiniz!02 Nisan 2018 Pazartesi 13:23
  • Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı!02 Nisan 2018 Pazartesi 13:00
  • "Aday olacak mısınız" sorusuna cevap verdi02 Nisan 2018 Pazartesi 12:40
  • Şehit sayısı 2'ye yükseldi!02 Nisan 2018 Pazartesi 12:17
  • Türk savaş uçakları Afrin’de! Saklanan teröristleri vurdu02 Nisan 2018 Pazartesi 12:00
  • Bakan canlı yayında açıkladı! Süleyman Şah Türbesi taşınacak!02 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri