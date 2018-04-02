Teröristlerle omuz omuza Türk askerini izlediler!

ABD askerleri ve P'KK'lı teröristlerin Menbiç'teki Sacur nehri civarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolündeki bölgeleri gözetlediği anın fotoğrafı ortaya çıktı.

Amerikalıların, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrol ettiği Cerablus’a doğru baktığı görüldü.

​Türkiye’nin Fırat Nehri’nin batısını teröristlerden temizlemesine engel olmak isteyen ABD, hafta sonunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiçilçesinin batı kısmında yer alan, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinin cephe hattına yüzlerce asker ile birlikte çok sayıda zırhlı araç ve iş makinesi sevk etti.

Takviye unsurları, Sacur Nehri boyunda haftalık devriyeleri günlük yapmaya başladı. ABD güçleri, eş zamanlı olarak Türkiye'nin Ceylanpınar sınır kapısı karşısındaki Rasul Ayn bölgesinde son 3 gündür devriyeler yapıyor.

ABD'NİN MENBİÇ HAMLESİ! SINIRDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinden, dün gece ABD ordusu tarafından Menbiç'e doğru yapıldığı belirtilen askeri sevkiyat devam etti.

Yaklaşık bir kilometre uzunluğunda konvoy oluşturan TIR'ların üzerinde yakıt tankerleri, askeri araçlar ve beton bariyerlerinin bulunduğu görüldü.



Nusaybin ilçesinden çıplak gözle görünen sevkiyat dün akşam saat 21.00 sıralarında başladı. ABD ordusunun yaptığı belirtilen sevkiyatta yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bir konvoy, Kamışlı'dan çıkarak Suriye'nin batısı ve Menbiç'e doğru hareket etti. Konvoyda bulunan TIR'ların üzerinde ise askeri araçların, yakıt tankerlerinin ve bazı beton bariyerlerin bulunduğu görüldü. Konvoyda ambulanslar da yer alırken, söz konusu sevkiyatın son dönemde ABD ile Türkiye arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun haline gelen Menbiç'e doğru gittiği öğrenildi. Konvoyun geçişi yaklaşık bir saat sürdü.