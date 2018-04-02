Öğrenciler Erdoğan'a sarılıp ağladılar

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi. Bazı öğrencilerin Erdoğan'a sarılıp ağlaması duygusal anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katıldı.

Erdoğan, törenin ardından okuldaki laboratuvarda ve sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI'NA SARILIP AĞLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören bazı öğrencilerin ona sarılıp ağlamaları duygusal anlar yaşattı.

"DARBE OLDUĞUNDA BİZ SİZE ÇOK DUA ETTİK"

Bir öğrencinin gözyaşları içinde "yıllardır bu anı bekliyorduk, biz size dua ediyoruz, biz size hatim okuyoruz. Darbe olduğunda biz size çok dua ettik" Erdoğan'ı duygulandırdı.

"SİZ DE BİZE GELLİN"

Erdoğan, ağlayan başka bir öğrenciye "ağlamak yok, siz ağlarsanız ben de ağlarım" deyince minik öğrenci "siz de bize gelin o zaman" şeklinde karşılık verdi.

Ayrıca, hafızlığı bitirdiğini söyleyen bir kız öğrenciye Erdoğan, 'sorsam okur musun' dedi. Öğrenci ise çok heyecanlı olduğunu söyledi. Buna rağmen, Erdoğan'ın başladığı ayeti öğrencinin devam ettirmesi herkesi sevindirdi. Erdoğan ise "maşallah, bildi, bildi" şeklinde takdirini ifade etti.