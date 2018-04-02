02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Trump'a uyarı: Türkiye ile savaş kontrolden çıkar

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ABD'nin önde gelen siyasetçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'den çekilme açıklaması hakkında "Suriye'den erken çekilirsen, Türkiye'yle YPG arasındaki savaş kontrolden çıkar" sözleriyle itiraz etti.
Trump'a uyarı: Türkiye ile savaş kontrolden çıkar
Trump'a uyarı: Türkiye ile savaş kontrolden çıkar Trump'a uyarı: Türkiye ile savaş kontrolden çıkar Trump'a uyarı: Türkiye ile savaş kontrolden çıkar

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çok yakında Suriye’den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin” sözlerinin üstüne Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’den çekilmenin ‘verilecek en kötü karar’ olduğunu, ABD’nin çekilmesinin ‘Türkiye’yle Kürtler arasındaki gerilimi artıracağı’ yorumunu yaptı.

"BAŞKAN'IN VEREBİLECEĞİ EN KÖTÜ KARAR OLUR"

Fox News’a konuşan Graham, “Bu, başkanın verebileceği en kötü karar olur. Bu filmi daha önce gördüm, Obama Irak’ta aynısını yaptı. DEAŞ köşeye sıkıştı. Eğer onları rahatlatmak istiyorsanız, Amerikan askerlerini çekersiniz. Bu bir faciaya yol açar. Suriye’de hâlâ 3 binden fazla DEAŞ militanı var. Eğer askerlerimizi yakın zamanda çekersek DEAŞ geri döner, Türkiye’yle YPG arasındaki savaş kontrolden çıkar ve Şam’ı, hiçbir Amerikan varlığı olmadan İranlılara vermiş olursunuz.” ifadelerini kullandı.

 
YPG'YE YARDIMI DA KESMİŞTİ

Trump geçen hafta Ohio’da destekçilerine hitap ederken “Çok yakında Suriye’den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin” demişti.

ABD Başkanı’nın YPG’nin kontrolündeki bölgeye 200 milyon dolarlık yardımı da dondurduğu ortaya çıkmıştı.

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