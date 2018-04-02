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PKK'lılara ait 9 hedef imha edildi!
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GÜNCEL
02.04.2018 22:00
TSK, Kuzey Irak'ta Hakurk-Zap bölgesinde, PKK'lı teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini duyurdu.
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