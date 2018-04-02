Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "kullanılan ifadeler Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır" denildi.
02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
- AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepkiOlcay'dan çıldırtan hareket!O ülkede korkunç deprem!Yunanistan'a kaçarken yakalandılarDışişleri'nden Yunanistan açıklamasıGAZ'dan Türkiye açılımıFındıktan 1 milyar 214 milyon dolarlık dev gelir!ABD'li generalden 'F-35' itirafı!Trump'tan Putin'e çok konuşulacak teklif!Kamuflajlı Erdoğan Yunan basınında gündem oldu!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:12 Güneş 06:40 Öğle 13:14 İkindi 16:47 Akşam 19:36 Yatsı 20:58
- 18°C Adana
- 17°C Adıyaman
- 10°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 10°C Amasya
- 10°C Ankara
- 16°C Antalya
- 10°C Artvin
- 17°C Aydın
- 17°C Balıkesir
- BIST: 114.442 -0.42
- Altın: 171,107 1.52
- Dolar: 3,9738 0.55
- Euro: 4,8847 0.27
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçarken yakalandılarEdirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, sahte kimliklerle yakalanarak, gözaltına alındı.
Dışişleri'nden Yunanistan açıklamasıDışişleri Bakanlığı Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, 'Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz' denildi.
ABD'li generalden 'F-35' itirafı!ABD Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin'i F-35 operasyon ve idame maliyetlerini düşürmeye zorluyor.
Trump'tan Putin'e çok konuşulacak teklif!Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e Beyaz Saray'da bir zirve teklif ettiği ifade edildi.
Kamuflajlı Erdoğan Yunan basınında gündem oldu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi Yunan basınında geniş yer buldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti
- İmam Hatip Gençliği Buluşması gerçekleşti
- Ünlü şarkıcı Umre'ye gitti
- "Türkiye birinciliğim var"
- Liseli kızların büyük buluşu! Ses getirecek...
- Herkes akın akın ziyarete gitti!
- Yargıtay'dan emsal "balkon demiri" kararı
- Rus askeri Boğazdan böyle geçti: Onlarca asker...
- Kist zannettiler ama..
- "1 yıl önce sevgilime baktı, öldürdüm"
- Terk ettiği bebeğini TV'de görünce vicdana geldi!
- Tatlıses'ten Erdoğan'a Münbic mesajı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.