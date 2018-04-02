02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

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Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, 'Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz' denildi.
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması


Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "kullanılan ifadeler Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır" denildi.
 

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