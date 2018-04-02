Dilmen: Aziz Yıldırım gereksiz konuşuyor!

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip alınan bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Fenerbahçe'nin golleri Soldado (2) Aatif, Şener, Giuliano'dan geldi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Maçın ardından NTV'de Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı:

'Hani alışmamış don derler ya... '

Fenerbahçe acaba son 12-13 yılda ligde bir deplasman maçında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmış mıdır? Hiç beklemediğimiz bir sonuç ilk yarıdaki 3-0'lık skor. Çok argo konuşan bir insan değilimdir. Hani alışmamış don derler ya... Ya Kayserispor antrenörü, kardeşim sen nereden çıkardın 3'lü savunmayı, 3-4-3'ü filan.

'Kayseri bir hediyede bulundu'

Aykut hoca sabaha kadar düşünse, Kayseri böyle oynasın ister. Kayseri bir hediyede bulundu, o da bana verme demedi. Kayserispor'un 3'lü defansla oynaması Fenerbahçe'nin çok işine geldi.

'Hakem niye 2 dakika maçı uzatıyorsun?'

Hakem niye 2 dakika maçı uzatıyorsun? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gol averajı geçerli. Belki 1 gol daha atacak Fenerbahçe.

Deplasman performansı da önemli

Fenerbahçe'nin iç saha geleneğini Beşiktaş aldı. Galatasaray da devam ediyor. Bu yıl inanılmaz şekilde Fenerbahçe iç sahada puanlar kaybetti. Burada da taraftarların önemini görüyoruz. Ancak diğer tarafta Fenerbahçe'nin deplasman performansı da önemli. Sonuç itibariyle Fenerbahçe iyi oynadığı bir maçta, rakiplerinin kazandığı haftada galip geldi.



"Aziz Yıldırım gereksiz konuşabiliyor"



Aziz Yıldırım'ın bugünkü açıklamasından çok rahatsız oldum, Aziz bey gereksiz açıklamalar yapıyor bazen. Alex de Souza bir değerdir. Benim dönemimde de önemli oyuncular vardı ama Fenerbahçe tarihinde 1 numaralı yabancı Alex'tir. Alex gittikten sonra Fenerbahçe UEFA Kupası'nı mı aldı? Avrupa'da büyük başarılar mı kazandı? Alex'i isteseniz de, istemeseniz de, Fenerbahçe tarihinde önemli bir değerdir.



"Ben Alex'in yarısı kadar değildim"



Futbolcu olarak Fenerbahçe için önemli bir oyuncuydum ama fayda olarak Alex'in yarısı kadar değildim.