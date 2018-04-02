02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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ABD'den BMGK'da Filistin talebine ret!

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ABD'den BMGK'da Filistin talebine ret!
ABD'nin, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen BMGK'ın talebini reddettiği bildirildi.
ABD'den BMGK'da Filistin talebine ret! ABD'den BMGK'da Filistin talebine ret! ABD'den BMGK'da Filistin talebine ret!

 

BMGK nisan ayı dönem başkanı Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra, ülkesinin 15 üyeli konseyin bu ayki dönem başkanlığını üstlenmesi üzerine BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

ABD KARŞI ÇIKTI, SORUŞTURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Filistinlilerin ''Toprak Günü'' yürüyüşünde Gazze'de yaşanan şiddet olaylarını değerlendiren Cuadra, BMGK'nin bu olaylar üzerine geçen cuma acil toplandığını, İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildiğini ancak ABD'nin buna karşı çıkması nedeniyle BMGK açıklamasının kabul edilmediğini söyledi. 

Gazze'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına ilişkin soruşturma talebi konseyin geçici üyelerinden Kuveyt'ten gelmişti. 

BMGK, MYANMAR'I ZİYARET EDECEK

 BM Güvenlik Konseyi'nin 20-21 Nisan tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceğini de belirten Cuadra, konseyin Arakanlı mültecilerin durumunu görmek için Myanmar ve Bangladeş'e de bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve Arakan'a gitmeyi de deneyeceklerini söyledi. 

Cuadra, Myanmar ziyaretinin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

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