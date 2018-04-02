02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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İsrail Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor

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İsrail Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor
İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı alimlerin fetvalarına sarıldı.
İsrail Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor İsrail Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor İsrail Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor

 

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin "Toprak Günü" münasebetiyle düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini "Kaos Yürüyüşü" olarak niteledi. 

Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el-Fevezan'ın "Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir." şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el-Useymin'in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.

Kur'an-ı Kerim ayetlerini de sözlerine alet eden Adraee, Hamas'ın Filistinli kadın ve çocukları tehlikeye sürüklediğini öne sürdü.

Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdulaziz Al Şeyh de daha önce katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan izleyicinin Temmuz 2017'de Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylarla ilgili sorusuna verdiği cevapta, "İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla iş birliği yapılabileceğini" ifade etmişti.

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara da Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Al Şeyh'i bu yöndeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etmiş ve yüksek düzeyli bir saygı ile karşılanacağını belirtmişti.

Suudi Arabistan’ın Riyad gazetesi de aynı şekilde Ağustos 2017'deki bir sayısında Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamış ve gazetenin manşetine taşımıştı.

- Sivilleri gerçek mermilerle vurdular

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. 

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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