02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Resmi sonuçlar açıklandı

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Resmi sonuçlar açıklandı
Muhtemel adayların seçimler öncesinde bir şekilde bertaraf edildiği, muhaliflerin ise boykot ettiği Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklandı.
Resmi sonuçlar açıklandı Resmi sonuçlar açıklandı Resmi sonuçlar açıklandı

 

Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından bugün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayınlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'nin oyların yüzde 97,08'ini alarak ikinci dönem için girdiği seçimi kazandığı duyuruldu.

Sisi'nin rakibi Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın ise oyların yüzde 2,92'sini aldığı kaydedildi. Sisi'nin 21 milyon 835 bin 387, Musa'nın ise 656 bin 534 oy aldığı belirtildi.

MSK Başkanı İbrahim Laşin, 24 milyon 254 bin 152 seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, katılım oranının yüzde 41,5 olduğunu belirtti. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 47, Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 52 olarak açıklanmıştı.

GEÇERSİZ OYLAR İKİNCİ SIRADA

Geçersiz oyların Sisi'nin rakibi Musa'nın oy oranından daha yüksek olması dikkati çekti.

MSK'nin verilerine göre geçersiz oy oranı oranı yüzde 7,27 olarak hesaplandı. Seçmenlerin önemli bölümünün seçimleri boykot etmek yerine sandığa gidip geçersiz oy kullandığı tahmin ediliyor.

Mısır'da 26 Mart'ta başlayan ve üç gün süren seçimleri Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) başta olmak üzere, ülkedeki muhalif parti ve grupların tamamına yakını boykot etmişti.

Yurt dışında yaşayan seçmenler 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde sandık başına gitmişti.

SAF DIŞI BIRAKILAN ADAYLAR

Mısır'da Cumhurbaşkanlığına aday olması muhtemel birçok isim seçim öncesinde bir şekilde yarıştan çekildi ya da uzaklaştırıldı.

Hüsnü Mübarek döneminin son başbakanı Ahmed Şefik, geçen yıl kasım ayında, o dönem yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde aday olma niyetini açıklamıştı. Ancak Mısır'a geldikten sonra fikrini değiştirdi. Muhalifler Şefik'e baskı yapıldığını iddia etti. Eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ise aday olacağını kamuoyuna açıkladıktan üç gün sonra gözaltına alındı.

Anan'ın yerine aday olabileceğini açıklayan Anan'ın ekibinde yer alan eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina da bir açıklamasından dolayı seçimlerden önce gözaltına alındı. Liberal aday Avukat Halid Ali ise Anan'ın gözaltına alınmasının ardından aday olmaktan vazgeçti. 

2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh ise Londra'da yaptığı bir açıklamadan dolayı Mısır'a geldikten sonra gözaltına alındı.

Ebul Futuh'un adı seçimlerden önce terör listesine de eklendi. 

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