02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
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Soldado: Takım olarak çok iyi oynadık

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Soldado: Takım olarak çok iyi oynadık
Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza atan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, takım olarak çok iyi oynadıklarını söyledi.
Soldado: Takım olarak çok iyi oynadık Soldado: Takım olarak çok iyi oynadık Soldado: Takım olarak çok iyi oynadık

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Soldado, "Artık içinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan her maç bizim için final. Şampiyonluk yolunda hata lüksümüz kalmadı. Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Takımımız bugün çok istekliydi. Golden sonra maç skora gitti. Çok iyi maç çıkardık. Özgüven ve moral açısından çok önemli. Aslında iyi bir derbi karşılaşması çıkarmıştık, sadece golü bulamamıştık. Bu süreçte milli takıma giden çok arkadaşımız oldu. Biz fikir olarak birbirimizi biliyoruz. Maçta gol sonrası biz üst sıralara gittik, rakibimiz alt sıralara geriledi. Çok iyi oyun çıkardık" dedi.

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