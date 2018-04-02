5-0'ın ardından istifa açıklaması!

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 5-0 mağlubiyetinin ardından istifa edeceği yönünde sinyal verdi.



İSTİFA SİNYALİ; "KESİN KARAR ALACAĞIM"



Farklı mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Sumudica, "Benim için çok büyük bir utanç. Üç senelik kariyerimde hiçbir zaman 5-0 kaybetmedim. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadım, kupalar kazandım ama hayatımda böyle bir utanç gecesi yaşamadım. Şu an düşünmem gereken bir vakit. Yarın (Salı) kesin bir karar alacağım. Ben görevimi tamamen iyi yaptığıma inanıyorum. Antrenmanlarda iyi çalıştırdığıma inanıyorum, 6. sıradayız. Kayserispor bu zaman kadar iyi performans gösterdi. Futbolcularıma hakkında kötü söz söylemedim ama onlardan bu maçta daha fazlasını beklerdim. Erken iki golün ardından soyunma odasına 2-0 girmek çok zor. Neredeyse takımın yarısı sakat ve cezalıydı. Fenerbahçe karşı rakibe karşı bu kadar eksikle dengeyi sağlayamadık. Kaleci Vedat Karakuş için yüreğimden gelen bir sızı, bir acı var. Hayat böyle, futbolda da böyle şeyler oluyor. Sadece kaleci Vedat Karakuş'un hatalarından dolayı yenilmedik." açıklamasını yaptı.



"İSTİFA SİNYALİ, DOĞRU ANLADINIZ"



"Yanlış anlamadıysak, Sumudica istifa sinyali mi verdi?" sorusunu yanıtlayan Rumen teknik adam, "Kesinlikle doğru. Başkanla salı günü görüşeceğim." diye konuştu.