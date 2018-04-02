Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti

Fenerbahçe formasıyla 500'üncü maçına çıkan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, "Bu çok büyük onur ve gurur" dedi.

Kaptan Volkan, Kayserispor'u deplasmanda 5 - 0 yendikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa 5'inci kez "dalya" yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Volkan, "Tabii ki bu formayı 500 defa da, 5 kere de, 5 dakika da giyseniz çok kutsal bir forma. Bu şansı verenlere çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıkan yönetimime, hocalarıma, taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu çok büyük onur ve gurur. Sağlığım elverdiği sürece elimden geleni yapmak isterim ve yapacağım için de söz veriyorum. Liderle puan farkımız fazla gibi gözüküyor. Maçtan önce 8 tane maçımız kaldığını ve hepsini kazanmak istediğimiz söyledik. Güzel bir galibiyet oldu. Averaj olarak güzel bir sonuç. Şu anda küçük hesap olabilir ama ilerleyen zamanda işimize yarayabilir. Biz elimizden geleni yapacağız ve önümüze bakacağız. Bekleyeceğiz. Umudumuz bu şekilde" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran başarılı kaleci Volkan Demirel, Süper Lig'de 377, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu.