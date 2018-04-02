02 Nisan 2018 Pazartesi15 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:12Güneş 06:40Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:36Yatsı 20:58
    • 13°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.442 -0.42
  • Altın: 171,380 1.69
  • Dolar: 3,9724 0.52
  • Euro: 4,8837 0.25

Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti

»
Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti
Fenerbahçe formasıyla 500'üncü maçına çıkan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, tarihteki yerini sağlamlaştırdı.
Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti

 

Fenerbahçe formasıyla 500'üncü maçına çıkan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, "Bu çok büyük onur ve gurur" dedi.

Kaptan Volkan, Kayserispor'u deplasmanda 5 - 0 yendikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa 5'inci kez "dalya" yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Volkan, "Tabii ki bu formayı 500 defa da, 5 kere de, 5 dakika da giyseniz çok kutsal bir forma. Bu şansı verenlere çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıkan yönetimime, hocalarıma, taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu çok büyük onur ve gurur. Sağlığım elverdiği sürece elimden geleni yapmak isterim ve yapacağım için de söz veriyorum. Liderle puan farkımız fazla gibi gözüküyor. Maçtan önce 8 tane maçımız kaldığını ve hepsini kazanmak istediğimiz söyledik. Güzel bir galibiyet oldu. Averaj olarak güzel bir sonuç. Şu anda küçük hesap olabilir ama ilerleyen zamanda işimize yarayabilir. Biz elimizden geleni yapacağız ve önümüze bakacağız. Bekleyeceğiz. Umudumuz bu şekilde" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran başarılı kaleci Volkan Demirel, Süper Lig'de 377, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'ye kötü haber!Fenerbahçe'ye kötü haber!Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanında mücadele eden Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan kötü haber geldi.
Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçtiVolkan Demirel F.Bahçe tarihine geçtiFenerbahçe formasıyla 500'üncü maçına çıkan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, tarihteki yerini sağlamlaştırdı.
5-0'ın ardından istifa açıklaması!5-0'ın ardından istifa açıklaması!Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Başkan Erol Bedir ile yarın görevi bırakmak için görüşeceğini açıkladı.
Soldado: Takım olarak çok iyi oynadıkSoldado: Takım olarak çok iyi oynadıkKayserispor'u 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza atan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, takım olarak çok iyi oynadıklarını söyledi.
Aatif'tan maç sonu itiraf! "Salakçaydı..."Aatif'tan maç sonu itiraf! "Salakçaydı..."Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5 - 0 yendiği maçta 1 gole imza atan Aatif Chahechouhe, şampiyonluk yolunda umutlarının devam ettiğini söyledi.
Dilmen: Aziz Yıldırım gereksiz konuşuyor!Dilmen: Aziz Yıldırım gereksiz konuşuyor!Fenerbahçe'nin efsane ismi Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın Alex'le ilgili sözlerini ağır bir dille eleştirdi.
  • Olcay'dan çıldırtan hareket!02 Nisan 2018 Pazartesi 19:57
  • Başına gelmeyen kalmamış! Genç sporcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış02 Nisan 2018 Pazartesi 15:40
  • Krizin ardından açıklama: İşine son vereceğiz02 Nisan 2018 Pazartesi 00:15
  • Galatasaray evinde kral!02 Nisan 2018 Pazartesi 00:11
  • Tarihi fark! 8-1 yenilip ligden düştüler!02 Nisan 2018 Pazartesi 00:01
  • Terim'den orta sahadan yenen gole ilginç yorum!01 Nisan 2018 Pazar 23:59
  • G.Saraylıları çıldırtan pozisyon! 'Net kırmızı'01 Nisan 2018 Pazar 23:57
  • Mesut Özil'den heyecanlandıran sözler!01 Nisan 2018 Pazar 13:26
  • Manchester City, Cenk'i üzdü!01 Nisan 2018 Pazar 10:23
  • Şenol Güneş'ten şampiyonluk sorusuna yanıt01 Nisan 2018 Pazar 10:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri