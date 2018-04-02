Eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökçe, hayatını kaybetti.
03 Nisan 2018 Salı15 Recep 1439
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FETÖ'den tutukluydu! Cezaevinde öldü
Eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gökçe, hayatını kaybetti.
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