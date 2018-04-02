03 Nisan 2018 Salı15 Recep 1439
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Twitter'dan duyurdu! Önemli adım

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Twitter'dan duyurdu! Önemli adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacaklarını söyledi.
Twitter'dan duyurdu! Önemli adım Twitter'dan duyurdu! Önemli adım Twitter'dan duyurdu! Önemli adım

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti kullanıcılar, dakikalar içerisinde beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.

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