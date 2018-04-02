Twitter'dan duyurdu! Önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacaklarını söyledi.

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti kullanıcılar, dakikalar içerisinde beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.