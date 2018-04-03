Kayseri'de ortalık karıştı! Volkan Demirel...

Kayserispor - Fenerbahçe maçında Kayserispor tribünleri Volkan Demirel'e tepki gösterdi.



Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe'nin 3-0 önde olduğu dakikalarda Volkan Demirel aleyhinde küfürlü tezahüratlara başlayan tribünler, 55. dakikada harekete geçti. Volkan Demirel'e yabancı madde yağarken, hakem Ümit Öztürk maçı durdurdu ve kaptanlardan tribünlere sakin olmasını söylemesini istedi.



Deniz Türüç ve Umut Bulut tribünleri sakinleştirmek istedi, Deniz Türüç de bir süre sonra Volkan Demirel ile kısa süreli bir tartışma yaşadı.