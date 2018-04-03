03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor

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YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor
YouTube kullanıcıları, akşam geç saatlerden beri bazı sorunlarla mücadele ediyor. YouTube’ta pek çok kullanıcı sayfalarına giriş yapamıyor ve arama sorunları bildiriyor.
YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor

YouTube'ta yaşanan bir sorun nedeniyle bazı sayfalara erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar sayfalarına gitmek istediklerinde “500 Internal Server Error” hatasıyla karşılaşıyor.

YouTube tarafından çökme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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