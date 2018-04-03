YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor

YouTube kullanıcıları, akşam geç saatlerden beri bazı sorunlarla mücadele ediyor. YouTube’ta pek çok kullanıcı sayfalarına giriş yapamıyor ve arama sorunları bildiriyor.

YouTube'ta yaşanan bir sorun nedeniyle bazı sayfalara erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar sayfalarına gitmek istediklerinde “500 Internal Server Error” hatasıyla karşılaşıyor.



YouTube tarafından çökme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



