MİT'in operasyonu gündeme getirdi! Korkunç uyarı!

Türk istihbaratının Kosova'da 6 üst düzey FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdiği operasyonla ilgili Sputnik'e konuşan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

BALKANLAR'DA CİDDİ BİR FETÖ ÖRGÜTLENMESİ VAR VE BU YAPI ORADA ABD TARAFINDAN KULLANILABİLİR

FETÖ'nün Başkanlar açısından ciddi bir tehdit unsuru teşkil ettiğine işaret eden Pekin "Sadece Kosova'da değil Balkanlar genelinde FETÖ'nün halen çok ciddi bir yapılanması var. Bosna-Hersek'te, Kosova'da, Makedonya'da… Bu gibi çok çeşitli ülkelerde okulları,şirketleri hala faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin buna engel olması lazım. Yarın öbür gün Türkiye'nin başına gelenler, bu ülkelerin de başına gelebilir. Oralarda da darbe girişimi ve iç çatışmaları tetikleme gibi hamlelerde bulunabilirler. Çünkü bu örgüt, ABD tarafından kullanılan bir örgüt"dedi ve şöyle ekledi:

BÜTÜN BALKANLAR TEHLİKEDE

"Darbe olmasa bile iç çatışma çıkartabilirler. Çünkü ABD'nin kanatları altındalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkanlar'da yapmak istediklerini ona yaptırabilirler. ABD, Balkanlar'ın kendi kontrolü altına girmesini istiyor. Oralarda bunları yaptırabilir, kendine karşı örgütlenmeyi engellemek için bölgeyi birbirine düşürebilir. Nasıl İngiltere'yi AB'ye sokup, sonra da çıkarttıysa ve AB, Almanya'yla yürüyorsa; yarın öbür gün Balkanlar'da da farklı bir durum oluşturabilir. Çünkü FETÖ bunlar için elverişli bir örgüt. Ve bütün egemen ülkelerin bu örgütten kurtulması lazım."

KOSOVA BAŞBAKANI'NI KİM HAREKETE GEÇİRDİ?

Pekin'in bu sözlerini, operasyonun hemen ardından yaşananlar da destekler nitelikte.

FETÖ'cülerin paketlenmesinde MİT'e destek olan Kosova İçişleri Bakanı'nın ve Kosova İstihbarat Şefi'nin görevden alınması, operasyona anında reaksiyon verilmesi açısından önemli ipuçları veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, bu duruma işaret ederek, iki ismi görevden alan Kosova Başbakanı Haradinaj'a "bu aklı kimden aldın" şeklinde tepki göstermişti.