Erdoğan bir söz söyledi! Korkudan titremeye başladı

MİT’in 6 FETÖ’cüyü Kosova’da yakalaması, ihanet çetesinin Pensilvanya’daki elebaşının kimyasını bozdu. FETÖ elebaşı Gülen, Pensilvanya’da her an MİT tarafından paketleneceği korkusuyla yaşıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Pakistan ve Myanmar’ın ardından Kosova’da da 6 FETÖ’cüyü paketleyerek Türkiye’ye getirmesi, Pensilvanya’da yaşayan elebaşını korkuttu.



'BENİ KORUYUN' DEDİ



Fetullah’ın, her an kendisinin de paketleneceği korkusu, örgüt üyelerine talimatlar verdiği haftalık video konuşmasına da yansıdı. Türkiye’de kanlı darbe girişimine kalkışan, kumpaslarla insanları işlerinden uzaklaştıran, himmet adı altında haraç kesen Feto, son dönemde yıkıma uğradıklarını belirtti. MİT’in önce Pakistan, ardından Myanmar, sonra da Kosova’da 6 FETÖ’cüyü paketlediğini hatırlatan elebaşı, “Bazılarına batabilir ama bu düpedüz eşkıyalıktır” ifadesini kullandı. Her an yakalanma korkusu yaşayan ihanet çetesi elebaşı, yandaşlarından kendisini korumalarını da istedi.



ORAYA DA GELECEKLER



MİT’in Kosova operasyonunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşını kastederek, “MİT Pensilvanya’ya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin” demişti.