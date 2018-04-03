Afrin’deki terör inlerden FETÖ çıktı!

Proje terör örgütleri YPG-FETÖ ilişkisi Afrin’de de deşifre oldu. Örgütün sözde yöneticilerinin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ dergisi Sızıntı ve çok sayıda Gülen kitabı bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı’yla teröristlerden temizlenen Afrin’de hainlerin hücre evleri tespit ediliyor. Özel birlikler bir yandan EYP’li tuzakları imha ederken bir yandan da teröristlerin derin bağlantılarını tespit etmek için sözde komuta merkezleri ve örgüt yöneticilerinin barındığı evleri tek tek belirleyip arama yapıyor.

‘PROJE TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN EN BÜYÜK İSPATI!

Afrin’de terör örgütü PYD/PKK’nın sözde kent yöneticilerinin kaldığı villa tespit edildi. Kandil’den gelen teröristlerin de barındığı villada yapılan aramada PKK’ya ait çok sayıda örgütsel doküman ve dijital belge bulundu.

HEDEF HALKI KIŞKIRTMAK

Villada yapılan aramada terör örgütü PKK ile FETÖ ilişkisi de bir kez daha deşifre oldu. Evde gizli bir sandıkta yapılan aramada FETÖ elebaşı Gülen’in kitapları ile çok sayıda örgütün yayın organı olan Sızıntı dergisi ele geçirildi. Yapılan araştırmada terör örgütü PKK yöneticisi gibi davranan FETÖ’cülerin Afrin’de halkın kışkırtılması faaliyetinde bulunduğu değerlendiriliyor.

Evde gizli bir sandıkta yapılan aramada elebaşı Gülen’in kitapları ile çok sayıda FETÖ yayın organı ele geçirildi.