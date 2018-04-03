03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Tüm dünyayı uyardı! Her an savaş çıkabilir

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Tüm dünyayı uyardı! Her an savaş çıkabilir
Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, Batı Sahra bölgesinde savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.
Tüm dünyayı uyardı! Her an savaş çıkabilir Tüm dünyayı uyardı! Her an savaş çıkabilir Tüm dünyayı uyardı! Her an savaş çıkabilir

Fas resmi ajansı MAP'ın habere göre, Daimi Temsilci Hilal, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiği mesajda, Polisario Cephesi'nin son günlerde Batı Sahra'da sınır ihlalleri gerçekleştirdiğine dikkati çekerek bunları "provokasyon" olarak niteledi.

Mesajda, "Cezayir sınırları içinde yer alan Tenduf Mülteci Kampı'nda bulunan Polisario Cephesi'nin, doğu sınırlarından Fas'a doğru yapacağı siyasi, askeri veya sivil her türlü girişim savaşa neden olabilir."ifadelerine yer verildi.

Polisario Cephesi'nin sınır ihlallerinin, BM Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in çalışmalarını da aksatacağı belirtilen mesajda, bu tür girişimlerin BM Genel Sekreteri Guterres'in bölgede istikrarın sağlanması için yürüttüğü siyasi sürece aykırı olduğu kaydedildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dün yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, Polisario Cephesi'nin son günlerde Batı Sahra'da sınır ihlalleri yaptığını belirterek, bu gelişmelerin tehlikeli olduğunu ve Fas'ın bu ihlallere karşı sessiz kalmayacağını söylemişti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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