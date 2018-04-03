03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Akın Öztürk'le ilgili bomba detay

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Akın Öztürk'le ilgili bomba detay
FETÖ’cü darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu Akın Öztürk’ün TSK içinde yükselişini sağlayan “buluntu flash bellek”e Adil Öksüz’ün müdahale ettiği ve bundan sonra FETÖ’cülerin Hava Kuvvetleri’nde hâkimiyet kurduğu ortaya çıktı.
Akın Öztürk'le ilgili bomba detay Akın Öztürk'le ilgili bomba detay Akın Öztürk'le ilgili bomba detay

FETÖ'nün askeri kanat sorumlusu Akın Öztürk'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na taşıyan, Ergenekon - Balyoz kumpaslarına zemin oluşturan "buluntu flash bellek" ile ilgili kritik ifade, Akıncı Davası dosyasına girdi. İfadeye göre Adil Öksüz sürece kaset kumpasıyla müdahale etti.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü itirafçı SelçukBaşyiğit, 2006'da İzmir'de FETÖ'cü bir subayın düşürdüğü, içeriğinde FETÖ'cü subay - astsubaylara ilişkin bilgilerin yer aldığı ve sonrasında siyasetin de gündemine taşınan "buluntu flash bellek"in seyrini anlattı. Başyiğit'in ifadesindeki bilgilere göre "flash bellek" bulunmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na verildi. Kara Kuvvetleri flash belleği Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdi. Genelkurmay da o dönemde başında Tümgeneral Erol Özdil'in bulunduğu Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na gönderdi. Teknik ekip flash belleği açıp, İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürlüğü de içerik çalışması yaparken FETÖ devreye girdi. Terör örgütü içinde İbrahim kod adıyla bilinen bir kişi, daha önceden "tanış oldukları" İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Selçuk Başyiğit ile görüştü. Başyiğit'in üst amirlerine brifing vereceği günün akşamı İbrahim kod adlı kişi Başyiğit'i arabasıyla alarak Ankara Bahçelievler'de 3-4 katlı bir binanın zemin katındaki bir daireye götürdü. Bu dairede, 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli ismi Adil Öksüz bulunuyordu. 

AĞLAMAKLI SESLE GÖZDAĞI

İşte FETÖ, bu flash bellek ile ilgili nasıl işlem yapılacağını bu evde öğrendi ve kumpaslarını bu aşamadan sonra somutlaştırdı. Başyiğit bu evde olanları şöyle anlattı:

"(İbrahim kod) Evin içinde bir odada, geçmişte bir defa karşılaştığım Adil Öksüz ile görüştürdü. Görüşmeye girerken İbrahim'den Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri'nden sorumlu en etkin kişi olduğunu öğrendim. Görüşmemizde flash bellek ile ilgili konuştum. 'Bu flashın içeriği çok kötü, gerçekten bu doğru mu böyle iş olur mu' gibi cümleler söyledim. Adil Öksüz de bana 'Bir arkadaşımız düşürmüş, evet doğru' dedi ve kendisi ağlamaklıydı."

FETÖ'NÜN KARARGÂH EVLERİ ATAĞI

Selçuk Başyiğit'in ifadesindeki bilgilere göre buluntu flash bellek ile ilgili süreç devam ederken sonrasında Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının da liste düzeyinde kaynağını oluşturan "Karargâh Evleri İşçi Partisi Alevi Sol Yapılanma" başlıklı belge devreye sokuldu. Bu belge de flash bellek ile ilgili çalışma yürütülürken Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na gönderildi. FETÖ işte bu aşamada "kaset kumpası"nı devreye soktu. İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil ile Daire Başkanı Albay Gürsel Tokmakoğlu'nun, Özgil'in odasındaki özel konuşması internet ortamında yayıldı.

KASET KUMPASI ÖZTÜRK'E YARADI

Başyiğit'in ifadesinde bu kaset kumpasından sonra yaşananlar ve Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın önünü nasıl açtığı şöyle aktarıldı:

"Bu gelişmeler üzerine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert tarafından İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özdil ve Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu görevden uzaklaştırıldılar. Yıllar sonra yaptığım çıkarımlarda, bu dinlemelerin FETÖ terör örgütü tarafından yapılmış olacağını, bu vesile ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı'nı değiştirerek Orgeneral Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olmasının önünün açıldığını, 'Karargâh Evleri İşçi Partisi Alevi Sol Yapılanma' isimli evrakın sızdırılması ile de Ergenekon ve Balyoz sürecinin başlatıldığını değerlendiriyorum."

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