03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Tosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan para

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Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Aydın'ın savcılığın başlattığı soruşturmada tutuklanan yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde Aydın'ın son vurgununu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını söyledi. Çolak, 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.
Tosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan para
Tosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan para Tosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan para Tosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan para

Çiftlik Bank CEO'su ve soruşturmaların bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın, Aralık 2017'de Çiftlik Bank'ın 11 milyon lirasının bloke edilmesi üzerine ciddi bir soruşturmanın varlığını hissetmiş ve yurtdışına çıkmıştı. O gün bugün de bir daha geri dönmedi. Şimdi dünyanın dört bir tarafında aranıyor.

YAKIN KORUMASI HER ŞEYİ ANLATTI

Aydın'ın Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada tutuklanan yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde bu 11 milyona dair de çarpıcı bilgiler verdi. Çolak, 'Bitcoin almak için gönderilen paraydı. 11 milyonluk blokaj Aydın'ı etkilemedi çünkü toplanan paraların yanında çok küçük bir paraydı.' dedi. Çolak, Aydın'ın son vurgunu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını da anlatan Çolak 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı. 

"PARAYI ALIP KAÇMASIN"

Cafer Çolak ifadelerinde şunları anlattı:

“Bitcoin tesisleri Gümrük v Ticaret Bakanlığı'nın soruşturma başlatmasının ardından kâr dağıtımını meşrulaştırmak amacıyla gelir gösterilmesi için kuruldu. Savcılığınızca el konulan 11 milyon civarındaki para bitcoin alımı için gönderilmiş olan para... Bu paranın hesaptan çekilerek bitcoin alımı için kullanılması sürecinde, paranın gönderildiği H. adlı şahıs ile 3 gün boyunca yanyana bulundum. Bu süreç Hamza'nın parayı alıp kaçmasını engellemek içindi. H.'yi hiçbir şekilde tehdit etmedim. Mehmet Aydın bana 'Parayı alıp kaçmasın, sen süreci takip et' dediği için işi takip ettim. Hesaba bloke konulmasıyla ilgili Mehmet Aydın çok tepki göstermedi. Bu meblağlar piyasadan toplanan ve harcanan paraların yanında ufak kalıyordu.”

SON VURGUN 200 MİLYON

“Mehmet Aydın'ın talimatıyla, bitcoin tesisindeki cihazlar 10 Şubat 2018'de tesisten söküldü. Bundan önce de 100 cihaz sökülerek satılmıştı. Kime ne kadara satıldığını bilmiyorum. Bana bu tür bilgiler verilmezdi. Ben sadece Mehmet Aydın'ın talimatlarını yerine getirirdim. Geri kalan 550 adet cihaz Mehmet Aydın'ın talimatlarıyla söküldü. Söküm sürecinde ben de oradaydım. Cihazlar kamyona yüklenerek gümrüğe götürüldü.  Mehmet Aydın söz konusu paraların tamamını oyuna para yatıran üyelerden topluyordu. Son 4-5 ayda 200 milyon civarında para toplanmıştır. Bu para Kıbrıs'taki ana firmaya gönderiliyordu. Bayiler üzerinden yapılan yatırımlarda ise bu para elden toplanıyordu. Ben de birkaç kere bayilerden bu şekilde para toplayarak Mehmet Aydın'a getirmiştim”

Milliyet

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