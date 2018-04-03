03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.582 0.12
  • Altın: 171,066 -0.15
  • Dolar: 3,9772 0.12
  • Euro: 4,8991 0.32

Kriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya "Bağdat" kalkanı

»
Afrin’den sonra gözlerin çevrildiği Sincar’dan sadece 400 teröristin ayrıldığı, kente asker gönderen Irak yönetiminin ise PKK’ya kalkan olduğu ortaya çıktı.
Kriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya "Bağdat" kalkanı
Kriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya Kriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya Kriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya

Ankara’ya güvence veren Bağdat’ın bir yandan da YBŞ ve YBJ adı altında militanları maaşla ‘istihdam’ etmeyi planladığı öğrenildi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra operasyon sinyali verdiği Menbiç ile Sincar’daki PKK varlığının bitirilmesi için ABD ve Irak’la diplomatik görüşmeler sürerken sahada kritik gelişmeler yaşanıyor.

Örgütün hangi isim altında olursa olsun Sincar’dan çekilmesini şart koşan Ankara en üst düzeyde operasyon kararlılığı gösterirken, Irak yönetimi bölgeye asker sevk ettikten sonra terör örgütünün Sincar’dan çekildiği iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddianın da örgütün bir kurgusu olduğu ortaya çıktı. 

400 TERÖRİST AYRILDI

Bölge kaynakları, Sincar’dan ayrılan PKK’lı grubun 400 teröristen oluştuğunu ve bunların Suriye ile Kandil’e hareket ettiklerini anlattı. PKK’nın Suriye’deki YPG ve SDG gibi Şengal (Sincar) Savunma Birlikleri (YBŞ), Kadın Direniş Birlikleri (YBJ) olarak kentteki varlığını devam ettirdiğini vurgulayan kaynaklar, dış kamuoyuna da ‘çekildik’ propagandası yapıldığını aktardı.

İSİM DEĞİŞTİRİP TERÖRE DEVAM

Bağdat yönetiminin ise bölgeye asker sevk ettikten sonra terör örgütünü kenti terk etmeye zorlamak yerine YBŞ ve YBJ adı altında faaliyet gösteren teröristleri ‘yerel güç’ olarak bölgede konuşlandırmayı amaçladığı belirtildi. Bölgenin Şii milis gücü Haşdi Şabi ile Irak ordusu denetiminde olacağını belirten kaynaklar, Sincar’da sözde ‘yerel güç’ olarak kalacak YBŞ/YBJ’li teröristlerin Bağdat merkezi hükümeti tarafından maaşa bağlanacağı bilgisini de verdi.

MAAŞ VERECEK İDDİASI

Irak hükümeti, PKK’nın bölgeden çekildiği bilgisini yayarken ikinci aşamada bölge halkından bir yerel güce gereklilik olduğu propagandasıyla YBŞ/YBJ unsurlarını maaşa bağlayacak. Bu grupların da tamamen halktan olduğu, Irak ordusu ve Haşdi Şabi gibi Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak hareket edeceği dünyayla paylaşılacak. Bölge kaynakları, bu konuda ilk adımların atıldığını ve bunların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

KARAR

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! 18 erkek 50 kez tecavüz ettiİstanbul'da dehşet! 18 erkek 50 kez tecavüz ettiİSTANBUL Bahçelievler'de 18 kişinin yaşadığı evde yaşanan tecavüz olayı herkesi dehşete düşürdü.
Eski istihbarat müdürü gözaltına alındı!Eski istihbarat müdürü gözaltına alındı!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
ABD İncirlik'ten taşınıyor mu? Dikkat çeken hareketlilik...ABD İncirlik'ten taşınıyor mu? Dikkat çeken hareketlilik...Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bugün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı... Üsteki mobil silah deposu, kargo uçağına yüklenerek muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı...
Kriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya "Bağdat" kalkanıKriz çıkartacak hazırlık! PKK'ya "Bağdat" kalkanıAfrin’den sonra gözlerin çevrildiği Sincar’dan sadece 400 teröristin ayrıldığı, kente asker gönderen Irak yönetiminin ise PKK’ya kalkan olduğu ortaya çıktı.
Günlerce Türkiye gündeminden düşmemişti! Tekrardan ortaya çıktıGünlerce Türkiye gündeminden düşmemişti! Tekrardan ortaya çıktı2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki Reina kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan ve ‘ikinci tetikçi', ‘CIA Ajanı' denilen 36 yaşındaki Amerikalı Jake Raak tekrar ortaya çıktı.
Tosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan paraTosun son vurgunu böyle yapmış! Dudak uçuklatan paraÇiftlik Bank'ın firari CEO'su Aydın'ın savcılığın başlattığı soruşturmada tutuklanan yakın koruması Cafer Çolak, ifadesinde Aydın'ın son vurgununu gitmeden 3-4 ay önce yaptığını söyledi. Çolak, 'En az 200 milyon lira toplamıştır' ifadesini kullandı.
  • Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a: Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu03 Nisan 2018 Salı 08:45
  • Akın Öztürk'le ilgili bomba detay03 Nisan 2018 Salı 08:21
  • Erdoğan bir söz söyledi! Korkudan titremeye başladı03 Nisan 2018 Salı 08:07
  • Aziz Sancar böyle duyurdu! Güçlü Türkiye için..03 Nisan 2018 Salı 08:00
  • Yaralı PKK’lılar Avrupa’ya taşınmış!03 Nisan 2018 Salı 07:45
  • Afrin’deki terör inlerden FETÖ çıktı!03 Nisan 2018 Salı 07:30
  • Twitter'dan duyurdu! Önemli adım02 Nisan 2018 Pazartesi 23:39
  • FETÖ'den tutukluydu! Cezaevinde öldü02 Nisan 2018 Pazartesi 23:37
  • Tayyar, FETÖ borsası iddiasıyla ilgili ifade verdi02 Nisan 2018 Pazartesi 22:30
  • PKK'lılara ait 9 hedef imha edildi!02 Nisan 2018 Pazartesi 22:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri