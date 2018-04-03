Suudi Kralı Trump ile telefonda görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman dün gece Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyeti ülkesinde kabul etmelerinden ötürü teşekkür etti.

Söz konusu ziyaret kapsamında iki ülkenin çıkarına pek çok temas kurulduğunu ve önemli anlaşmalara imza atıldığını belirten Selman, ziyaretin hem ülkede hem de uluslararası düzeyde olumlu yankıları olduğuna işaret etti.

Kral Selman, Trump ile ayrıca Filistin'deki son gelişmeler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Uluslararası çabalar ile Orta Doğu'da bir barış sürecinin canlandırılmasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden Selman, Filistin davasına ilişkin Suudi Arabistan'ın değişmez tutumuna ve başkenti Kudüs olacak Filistin devletinin kurulması yönündeki Filistin halkının meşru hakkına vurgu yaptı.

Yemen krizinin çözümü ve insani yardımların halka ulaştırılması için ülkesinin yoğun çaba sarf ettiğini aktaran Selman'ın, İran'dan aldığı desteklerle saldırılarını sürdüren Husilere yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayı takdir ettiği belirtildi.

Kral Selman ayrıca, Suriye krizinin çözümü ve ülkenin toprak bütünlüğü ile halkın taleplerinin yerine getirilmesinin gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın ise "bölgenin istikrarını sarsmaya çalışan İran tehdidinin önlenmesi gerektiğini teyit ederek, istikrarın sağlanması konusunda Suudi Arabistan'ın gösterdiği performansı takdir ettiği" aktarıldı.

İki lider ayrıca, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede gösterilen uluslararası çabaların önemine dikkati çekti.