Davayı açan avukat Jabi Laski, Tamimi'nin soruşturma esnasında uygunsuz söz ve davranışlara maruz kaldığını belirtti.
03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Ahed Tamimi'den taciz davası!
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