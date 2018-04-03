03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız!

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Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki tavırlarıyla kendi ülkesinde bile alay konusu olan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye hakkında yaptığı açıklamada kan dökmekten çekinmeyeceklerini belirtti.
Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız! Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız! Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız!

 

Türkiye ile Yunanistan arasından son zamanlarda yaşanan gerginliğin ardından karşılıklı açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

'BİZİM TOPRAKLARIMIZ AB'NİN TOPRAKLARIDIR'

Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, ''Bunu her zaman söyleyeceğim: bizim sınırlarımız ve topraklarımız Avrupa Birliği’nin sınırları ve topraklarıdır. Bu nedenle sorumluluğumuz daha da büyük. Bize ait olmayandan bir hak iddia etmiyoruz ve bir şey istemiyoruz. Uluslararası hukukun ve Avrupa müktesebatının bize verdiğini birlik içerisinde hep beraber savunma konusunda karar aldık. Tarihin bize verdiğini ve yeniden altını çizerek söylüyorum hiçbir hak iddiasında bulunmadan savunma konusunda karar aldık. Ancak hiçbir şey de vermiyoruz. Bu konuda da başkalarının gücünü hesaplamıyoruz, sadece ruhumuzun ve beraberliğimizin gücünü hesaplıyoruz.

AÇIK AÇIK 'KAN AKITIRIZ' DEDİ

Son dönemde bazılarının geçmişi özleyerek halkların ve devletlerin güçlerini kilometrekarelerle ölçtüğünü görüyorum. Ancak biz aynı yolu izlemiyoruz. Hiç kimsenin bir metrekaresinde bile hak iddiasında bulunmuyoruz ne de bize ait olandan bir metre veririz. Ancak bizim için bu mücadele milli bir mücadeledir, var oluş mücadelesidir ve bu mücadeleyi hiç kimseden korkmadan yapıyoruz. Çünkü bizim için Yunan ruhu ve gücü için Mesolongili büyük şairimizin dediği geçerlidir. Kostis Palamas demiştir ki ‘Halkların büyüklüğü dönümlerle ölçülmez, kalbin mürettebatı ve kanla ölçülür’ Bazıları tarafından yanlış anlaşılmalar olmasın diye izah edeyim vatanımızı korumak için akıtmaya hazır olduğumuz kandan bahsediyor, başka hak iddialarında bulunmak için dökülen kandan değil. Bu mesajımız her yöne, bilsinler ki biz dostuz ancak tarihimizi ve bu memleketin kutsallarını savunmaya da kararlıyız.'' şeklinde konuştu.

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