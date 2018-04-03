Puigdemont ilk kez konuştu! Talimatı verdi

Bağımsızlık referandumunun ardından İspanya tarafından çıkarılan Avrupa çapındaki yakalama kararı sonrası Almanya'da gözaltına alınan ve İspanya'ya iadesine direnen Puigdemont ilk kez açıklama yaptı.

Almanya'da yüzlerce eylemci de Puigdemont'un serbest bırakılmasını talep etti.

Kendisini cezaevinde ziyaret eden sol kanattaki Die Linke partisinden milletvekili Diether Dehm'e sesli mesaj kaydeden Puigdemont, İspanya'nın giderek otoriter bir tutum izlediğini belirterek destekçilerine bağımsızlık mücadelesini sürdürmeleri çağrısı yaptı.