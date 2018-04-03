03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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İsrail'den katliam duyurusu

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İsrail'den katliam duyurusu
İsrailli üst düzey subaylar ve komutanlar, Gazze sınırında Büyük Geri Dönüş gösterileri için toplanan Filistinlilere karşı saldırıların devam edeceğini açıkladı.
İsrail'den katliam duyurusu İsrail'den katliam duyurusu İsrail'den katliam duyurusu

 

İsrail, Cuma günü Filistin'de gerçekleşen Büyük Geri Dönüş protesto gösterilerine katılan Filistinlilere İsrail kuvvetlerinin saldırması sonucu 17 Filistinlinin şehit olduğu ve 1500'ünün yaralandığı katliamı devam ettireceğini duyurdu.

KATLİAMA DEVAM

Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi. Sınır boyunca yerleştirilen keskin nişancıların geri çekilmeyeceği bildirildi.

TOPRAK GÜNÜ EYLEMLERİ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

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