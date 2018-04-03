İsrail'den katliam duyurusu

İsrail, Cuma günü Filistin'de gerçekleşen Büyük Geri Dönüş protesto gösterilerine katılan Filistinlilere İsrail kuvvetlerinin saldırması sonucu 17 Filistinlinin şehit olduğu ve 1500'ünün yaralandığı katliamı devam ettireceğini duyurdu.
KATLİAMA DEVAM
Haaretz gazetesinin üst düzey subaylara dayandırılan haberinde, "Cuma günü olduğu gibi Gazze'deki göstericilere karşı müdahalelerimize devam edeceğiz." ifadesine yer verildi. Sınır boyunca yerleştirilen keskin nişancıların geri çekilmeyeceği bildirildi.
TOPRAK GÜNÜ EYLEMLERİ
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor. İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.