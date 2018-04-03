03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 21°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 114.582 0.12
  • Altın: 171,066 -0.15
  • Dolar: 3,9772 0.12
  • Euro: 4,8991 0.32

Galatasaray'a 'Güneş' piyangosu! 66 milyon...

»
Galatasaray'a 'Güneş' piyangosu! 66 milyon...
TT Stadyum'un çatısına paneller yerleştirerek enerji üretecek olan Galatasaray, bunu minimum 30 yıl devlete satacak. 30 milyon TL gelir elde edecek olan Cim-Bom, 36 milyon TL'lık elektrik ücretinden tasarruf edecek.
Galatasaray'a 'Güneş' piyangosu! 66 milyon... Galatasaray'a 'Güneş' piyangosu! 66 milyon... Galatasaray'a 'Güneş' piyangosu! 66 milyon...

Türk Telekom Stadı'nın çatısına solar paneller yerleştirecek olan G.Saray elektrik ihtiyacının yanı sıra enerji üretip, satacak. BEDAŞ'ın dışında FINA Elektrik ile sözleşmesi bulunan Sarı-Kırmızılı Kulübün stadyumda kullandığı enerji ihtiyacının yıllık bedeli 1.2 milyon TL'yi buluyor.

Türk Telekom Stadyumu'nun çatısına 2.4 MWp gücünde güneş panelleri yerleştirilecek. Bu sistemle yıllık 2.8 GWh enerji miktarı üretilecek. Kulübün yıllık tükettiği enerji miktarı ise 0.8GWh... Geriye kalan 2GWh'lık enerjiden Galatasaray yıllık 1 milyon TL civarında bir gelir sağlayacak. Bu sistemin kurulumu Zorlu enerji tarafından yapılacak.

ANLAŞMA 49 YIL DA OLABİLİR

Enerji kaynakları yönetmeliğinde yer alan maddeye göre yapılacak protokol kapsamında tek seferde minimum 30, maksimum 49 yıl olmak üzere devlet tarafından 'satın alma garantisi' veriliyor. Üretilen enerji devlet tarafından satın alınırken birim fiyatı 10.2 sent olarak hesaplanıyor. Galatasaray yıllık 1 milyon TL olmak  üzere, minimum protokol imzaladığı varsayıldığında 30 milyon TL'lik bir gelirin sahibi olacak. Aynı zamanda yıllık 1.2 milyon Türk Lirası değerindeki enerji bedelinden de kurtulmuş olacak ve yine minimum protokol esas alındığında buradan da 36 milyon Türk Lirası tasarruf edecek.

AKŞAM

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak''G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak'Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor maçı sonrası konuştu.
Sürpriz iddia: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde...Sürpriz iddia: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde...Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini söyledi.
Batalla'dan Bursa'yı yıkan karar!Batalla'dan Bursa'yı yıkan karar!Bursaspor'un tecrübeli oyuncusu Batalla bu sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı.
Ndiaye'nin Premier Lig kabusu!Ndiaye'nin Premier Lig kabusu!Transfer olduğu dönemden bu yana galibiyet yüzü göremeyen Senegalli oyuncu, çıktığı 7 maça daha şimdiden kavgalar, yenilgiler ve hatalar sığdırdı.
Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti...Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti...Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesinde, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti.
Dün geceye damga vuran olay! 5 yiyen kaleciyi...Dün geceye damga vuran olay! 5 yiyen kaleciyi...Birinci kaleci Lung'un cezalı ve yedek kaleci Muammer Yıldırım'ın sakat olmasından dolayı Kayserispor'da kale genç Vedat Karakuş'a emanet edilmişti. 5-0'lık farklı mağlubiyetin ardından Kayseri taraftarı genç kaleciyi tribüne çağırdı ve sarılarak teselli
  • Türk teknik adama Chelsea'den teklif!03 Nisan 2018 Salı 11:22
  • Galatasaray'a 'Güneş' piyangosu! 66 milyon...03 Nisan 2018 Salı 11:21
  • Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti...03 Nisan 2018 Salı 09:57
  • MİT'in operasyonu gündeme getirdi! Korkunç uyarı!03 Nisan 2018 Salı 07:45
  • Kayseri'de ortalık karıştı! Volkan Demirel...03 Nisan 2018 Salı 07:05
  • YouTube çöktü mü? Erişim sağlanamıyor03 Nisan 2018 Salı 06:55
  • Fenerbahçe'ye kötü haber!02 Nisan 2018 Pazartesi 23:18
  • Volkan Demirel F.Bahçe tarihine geçti02 Nisan 2018 Pazartesi 23:17
  • 5-0'ın ardından istifa açıklaması!02 Nisan 2018 Pazartesi 23:17
  • Soldado: Takım olarak çok iyi oynadık02 Nisan 2018 Pazartesi 23:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri