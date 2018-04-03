Dün geceye damga vuran olay! 5 yiyen kaleciyi...

Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kayserisporsahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekipte, birinci kaleci Silviu Lung ve yedek kaleci Muammer Yıldırım'ın sakat olmasından dolayı kale genç Vedat Karakuş'a emanet edildi.
TARAFTAR VEDAT'I TRİBÜNE ÇAĞIRDI
Fenerbahçe karşısında 5 gol yiyen genç kaleci maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuşken sarı-kırmızılı taraftar Vedat'ı tribüne çağırdı.
Taraftarın bu çağrısına kayıtsız kalamayan genç kaleci Vedat tribüne çıktı. Kayserispor taraftarı genç kaleciyi sarılarak teselli etti.