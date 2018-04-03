03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti...

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Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti...
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesinde, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti.
Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti... Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti... Terim istedi imzayı atıyor! Yıllık ücreti...

Mukavelesi ve maaşı tartışılan Selçuk İnan için Terim 'sözleşmeyi uzatalım' dedi, Kaptan da fedakarlığa gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspormaçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti.

 

YENİ SÖZLEŞMESİ 1 MİLYON 750 BİN EURO

Terim'le yeniden doğan Selçuk İnan'la sezon sonunda yeni sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı. Bir sene sözleşmesi kalan Selçuk'un 2 milyon 950 bin Euro olan garanti ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmeye hazır olduğu öğrenildi. Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki kaptan maaşında 1 milyon Euro'nun üzerinde fedakarlık yapacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.

Galatasaray'da 276 maça çıkan ve 50 gol atıp 60 asist yapan Selçuk İnan, İgor Tudor dönemi dışında 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı. Galatasaray kaptanı bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 23 bin 291 dakika ter döktü.

KAYNAKSABAH

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