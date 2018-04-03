03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Ndiaye'nin Premier Lig kabusu!

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Ndiaye'nin Premier Lig kabusu!
Transfer olduğu dönemden bu yana galibiyet yüzü göremeyen Senegalli oyuncu, çıktığı 7 maça daha şimdiden kavgalar, yenilgiler ve hatalar sığdırdı.
Ndiaye'nin Premier Lig kabusu! Ndiaye'nin Premier Lig kabusu! Ndiaye'nin Premier Lig kabusu!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ısrarlı bir şekilde İngilitere Premier Lig ekibi Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiayebin pişman oldu. İşte Ndiaye'nin İngiltere günlüğü:

İLK MAÇINDA YENİLGİ

Premier Lig'deki ilk maçına Bournemouth deplasmanında ilk 11'de çıkan Badou, 71 dakika sahada kalırken 1 asist yapma başarısı gösterdi ancak takımı 90 dakika sonunda 2-1'lik yenilgiden kurtulamadı. Bir başka detay... Ndiaye ilk maçında yer yer çok gergindi.



4. MAÇINDA KAVGA!

Southampton ile golsüz sona eren maçta ise oynanan karşılaşmadan çok, Ndiaye'nin takım arkadaşı ile yaşadığı kavga konuşulmuştu. Takım arkadaşı Martins Indi ile olan tartışması bir süre sonra kavgaya dönen Ndiaye, saha içinde büyük bir gerilime neden olmuş sinirlerine hakim olamayan Ndiaye'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirmişti.



ŞİMŞEKLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ


Galatasaray'daki dinamik yapısının ve formunun çok uzağında kalan Ndiaye'nin saha içinde neden olduğu bu olay, Ada basınında da büyük yankı uyandırmış, performansı nedeniyle sıklıkla eleştirilen yıldız futbolcu, bu olayın üstüne şimşekleri iyice üzerine çekmişti.

PENALTIYA NEDEN OLDU

Ndiaye, son olarak Arsenal ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bir pozisyondaki kontrolsüz müdahalesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Dakikalar 89'u gösterdiğinde Aubameyang, N'Diaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 

Arsenal'in yıldız ismi Lacazette bu ikramı geri çevirmedi ve topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve alınan bu sonucun ardından Arsenal 51 puana yükselerek Devler Ligi iddiasını sürdürdü. Stoke City ise arka arkaya 3. yenilgisini aldı.

KABUSTAN UYANAMIYOR...

Terim ve kurmaylarının kalmasını istediği ancak Premier Lig'de oynama isteğinden dolayı 16 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Senegalli oyuncu, yeni takımında 7 maçta forma giydi ve çıktığı bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Yıldız futbolcu Stoke City ile 7 maçta da ilk 11'de sahaya çıkarken 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. (Fanatik)

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