Sürpriz iddia: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde...

Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini söyledi.

''FENERBAHÇE GELECEK SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

Ahmet Çakar, "Bu Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynayacak demiyorum." sözleriyle flaş bir iddia ortaya attı.

"İSVİÇRE'DE G.SARAY'IN MEN ALACAĞI KONUŞULUYORMUŞ"

İddiasıyla ilgili daha detaylı konuşan Ahmet Çakar, "İsviçre'de çok yakın bir bankacı dostumla irtibat kurdum. Dedi ki, "İsviçre'de konuşulan, Galatasaray'ın Avrupa'dan en az 1 yıl men alacağı." Burada da aynı şeyin konuşulduğunu söyledim." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE ÖN ELEME OYNAR YA DA DİREK GRUPLARA GİDER"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe 3. Galatasaray 2. olursa, Fenerbahçe ön eleme oynar. Eğer Galatasaray 1., Fenerbahçe 2. olursa, Fenerbahçe bu sefer direk gruplara gider. Fenerbahçe'nin bu saatten sonra ligde puan kaybedeceğini düşünmüyorum." dedi.