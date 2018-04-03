Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE BİR SKOR OLDU"
Farklı galibiyetle ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Trabzonspor'un kaybetmesi nedeniyle Kayserispor bu maçı daha fazla kazanmak istedi. Bu bizim için zor olacaktı ve Kayserispor, ligin en düzenli takımlarından biri. Ancak beklediğimizin üzerinde bir skorla ve rahat bir oyunla kazandık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Rakiplerin erken oynamasının ardından geride kalmanın yarattığı kaygı vardı. Oyunla ilgili sıkıntılar yaşayabilirdik. Ancak takım beklentilerin üstünde reaksiyon gösterdi. Şimdi kalan maçları kazanmalıyız. Umarım başarırız." dedi.
"DİĞER TAKIMLAR MORAL OLARAK BİZDEN DAHA YUKARIDA"
Şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle, Fenerbahçe'yi kıyaslayan Aykut Kocaman, "Diğer takımlar moral motivasyon olarak bizden daha yukarıda. Daha bütünlük içerisinde de gözüküyorlar. Rakipler için handikap ne olabilir diye düşünürsek, kendi aralarında oynayacakları maçlar olabilir. Bize sadece kalan maçları kazanmak ilaç olacak." diye konuştu.
"GALATASARAY İÇERİDE BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR İLE..."
Zirvedeki yarışla ilgili sözlerine devam eden Aykut Kocaman, "Kalan 7 maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Bir puan kaybı daha rakiplerin daha fazla kaybetmesini gerektirecek. Galatasaray içeride Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak. Buradaki hesapları yapmadan önce kalan 7 maçı almalıyız." açıklamasını yaptı.
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'G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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