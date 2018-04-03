03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 114.578 0.12
  • Altın: 171,169 -0.09
  • Dolar: 3,9770 0.12
  • Euro: 4,8973 0.28

Lavrov'dan ABD açıklaması!

»
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Lavrov'dan ABD açıklaması!
Lavrov'dan ABD açıklaması! Lavrov'dan ABD açıklaması! Lavrov'dan ABD açıklaması!

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı Abdül Hasan Mahmud Ali ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

ABD'nin Suriye'deki tek amacının terörle mücadele olduğu yönünde güvence verdiğini hatırlatan Lavrov, buna rağmen son aylarda ABD'nin Fırat'ın doğusuna yerleştiğini gözlemlediklerini belirtti.

Lavrov, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkabileceğine yönelik sözlerine bağlı kalacağını düşündüğünü vurgulayarak, "O (Trump) DAEŞ'e karşı başarı kazandıktan sonra ABD'nin Suriye'den çıkacağı ile ilgili önceki sözlerine şimdilik bağlı. Burada önemli olan şudur ki, ABD bütün üye devletlerin egemenliği ve bütünlüğüne saygı göstermeyi içeren BM anlaşmasını ihlal ederek kendi birliklerini, özel kuvvetlerini, hava kuvvetlerini (Suriye'ye) gönderdi, koalisyonu toparladı" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde yüz bitireceğiz. (DAEŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çipras'tan küstah Türkiye açıklamasıÇipras'tan küstah Türkiye açıklamasıYunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili konuştu.
Yunanistan'dan bir skandal iade kararı daha!Yunanistan'dan bir skandal iade kararı daha!Yunan mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.
Lavrov'dan ABD açıklaması!Lavrov'dan ABD açıklaması!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi.
ABD-Çin rekabeti teknoloji yarışıyla kızışıyorABD-Çin rekabeti teknoloji yarışıyla kızışıyorÇin'in, teknoloji şirketlerine yatırımları ''milli güvenlik'' kaygısıyla ABD'de paniğe yol açarken, iki ülkenin karşılıklı hamleleri yeni bir ticaret savaşının fitilini ateşledi.
Beyaz Saray'dan yeni Suriye planı!Beyaz Saray'dan yeni Suriye planı!ABD basınında yer alan iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'çok yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasına rağmen Pentagon ve Beyaz Saray Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi tartışıyor.
Büyük tehlike! Bilgileriniz 5 bin TL'ye satılıyorBüyük tehlike! Bilgileriniz 5 bin TL'ye satılıyorTelefon operatörleri, bankalar ve anket şirketlerinden kişisel verileri elde eden aracıların, bu bilgileri illegal çağrı merkezlerine sattığı ortaya çıktı.
  • İsrail'den katliam duyurusu03 Nisan 2018 Salı 11:09
  • Puigdemont ilk kez konuştu! Talimatı verdi03 Nisan 2018 Salı 11:08
  • Kim, Güney Koreli yıldızların performansını izledi03 Nisan 2018 Salı 11:07
  • Pavlopulos'tan Türkiye'ye tehdit: Kan akıtırız!03 Nisan 2018 Salı 11:07
  • Alman Posta İdaresi, kişilere ait verileri satmış03 Nisan 2018 Salı 11:05
  • Yunanistan'ın sinsi planı ortaya çıktı!03 Nisan 2018 Salı 11:05
  • İsrail 16 bin 250 kişiyi sınır dışı edecek!03 Nisan 2018 Salı 11:04
  • Ahmedinejad'tan 'İngiltere' iddiası!03 Nisan 2018 Salı 11:04
  • Ahed Tamimi'den taciz davası!03 Nisan 2018 Salı 11:03
  • Suudi Kralı Trump ile telefonda görüştü03 Nisan 2018 Salı 11:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri