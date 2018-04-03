RTÜK'den bir ilk! Önemli karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı İlhan Yerlikaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla "aile dostu" dizilerin ödüllendirilmesine yönelik yasal düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirterek, teşvik için yaklaşık 8 milyon liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

Yerlikaya, "aile dostu" diziler ile televizyonlarda yer alan film ve animasyonlara bu yıldan itibaren verilecek teşvik ödülü çalışmasının detaylarını anlattı.

RTÜK'ün sadece denetleme değil aynı zamanda bir düzenleme kurulu olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, ilk olarak Türkçenin doğru ve güzel kullanımıyla ilgili spiker ve sunuculara diksiyon dersi vererek sertifikalandırdıklarını belirtti.

Yerlikaya, Türkiye'nin tüm bölgelerinde bu çalışmayı yürüttüklerini, hatta bazı bölgelerde yoğun talepten dolayı çalışmayı tekrar ettiklerini kaydetti.

"Sembolik ama onursal bir ödül olacak"

Bu uygulamanın yanında "aile dostu" dizi, TV'deki filmler ve animasyonlara teşvik ödülü verilmesine yönelik çalışmanın da devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla 'aile dostu' dizilerin ödüllendirilmesi projemiz var. Bunun mevzuatı oluşturuldu ve 8 milyon lira kadar bütçemize koyduk. Aile Bakanlığımızla kriterleri belirledik, bunu onayladık. Daha sonra Sayıştay gibi resmi diğer yerlerden de onaylar geldikten sonra bu ödülleri dağıtmaya başlayacağız. Belki sembolik ama onursal bir ödül olacak. Yani parasından ziyade Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 'aile dostu' dizi olarak kabul edilmesi dizilerimizin hem iç piyasada daha fazla tutulmasını hem de uluslararası camiada da Türk toplumunun, kültürünün daha iyi tanıtılmasına aracı olur."

Türk dizilerinin yurt dışında çok satıldığını, satılan dizi sayısının 100'ü aştığını ve son zamanlarda Avrupa, Asya ve Kafkasya'da çok sayıda Türk dizisinin izlenmeye başlandığını anlatan Yerlikaya, bu durumun yüz güldürdüğünü ancak Türk toplumunun daha iyi tanıtılması için sıkıntılı içeriklerin de düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, Türkiye'nin ve Türk kültürünün diziler üzerinden tanıtımının önemine işaret ederek, "Siz ne kadar para harcarsanız harcayın bir dizideki Türk kültürünün, tarihi yerlerin gösterilmesini, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı başka hiçbir reklamda yapamazsınız ama o dizide küfürün envai çeşidini sergilerseniz o zaman o dizide siz Türk kültürüne de hakaret etmiş, Türk kültürünü de yanlış aksettirmiş olursunuz." şeklinde konuştu.

Ödüllerin ilkinin bu yıl verilmesi planlanıyor

RTÜK Başkanı Yerlikaya, yasal düzenlemesi son aşamaya gelen teşvik ödülü sisteminin nasıl işleyeceğine yönelik şu bilgileri verdi:

"Şu anda ödülleri belirleyecek komisyon oluşturulacak. Bilim adamlarının, sektörden isimlerin de olması planlanıyor. Ondan sonra da ödülün dağıtım aşamasına geçilecek. Biz normalde haziran veya temmuz gibi düşünüyorduk ama süreç elimizde olmayan sebeplerden biraz uzadı. Dolayısıyla belki temmuz, ağustosu bulabilir ama bu yıl inşallah Aile Bakanlığımızla ilk ödülleri dağıtmayı düşünüyoruz."

Televizyonlardaki "aile dostu" dizi, film ile animasyonlara teşvik ödülünün bu yıldan itibaren her yıl verilmesini hedeflediklerini aktaran Yerlikaya, detaylar üzerinde çalışıldığını ifade etti.