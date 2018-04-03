Yunanistan'dan bir skandal iade kararı daha!

Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 5’e çıktı.
Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.
9 DHKP-C'Lİ YAKALANMIŞTI
Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti.
Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.