03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Giuliano'da ayrılık sinyali! "2 yıl sonra..."

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Giuliano'da ayrılık sinyali! "2 yıl sonra..."
Tecrübeli orta saha Brezilya Milli Takım şansından Fenerbahçe ve İstanbul’daki yaşantısına kadar birçok konuya değindi.
Giuliano'da ayrılık sinyali! Giuliano'da ayrılık sinyali! Giuliano'da ayrılık sinyali!

28 yaşındaki yıldız, ilk olarak Brezilya Milli Takım şansının halen yüksek olduğunu belirtip, “Brezilya Milli Takımı’na seçilebilirdim son dönemde, çünkü en iyimi sahaya koymuştum. Çok iyi performans sergilediğime inanıyorum. Tite’nin gözünde imajımın yüksek olduğunu biliyorum. Bu beni sakin kılıyor” dedi.
 
Çok yönlü bir futbolcu olduğundan bahseden Giuliano, “Ben çok yönlüyüm. İkinci forvet olarak da oynarım, orta sahada 3’lüde de oynarım. İsabetli oyun, hızlı pas, kısa pas,uzun pas bu oyunları da oynarım. Kanatlarda da sağ ve sol kanatta da oynarım. Çok hızlı bir oyuncu değilim ama orta sahada yer alabilecek bir oyuncuyum” ifadelerini kullandı.
 
Türkiye’de ve Fenerbahçe’de kendisini çok rahat hissettiğini aktaran Brezilyalı yıldız, “Rusya’dan Türkiye’ye geldiğimden bu yana en büyük fark hava durumu oldu. Türkiye’deki hava Brezilya’ya benziyor. İstanbul çok büyük bir şehir. Yemekler de Brezilya’ya benziyor. Bu durum da beni daha da Türkiye’ye yakın hissettiriyor, Brezilya’da gibi hissediyorum. İstanbul’u gerçekten çok seviyorum, ailem burada rahat. Çok mutluyum Türkiye’de” yorumunda bulundu.
 
Türkiye’de mutlu olmasına rağmen halen Avrupa’nın büyük liglerini hedeflediğini kaydeden Giuliano, “Kişisel olarak hayallerim var, gelişmek istiyorum. İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya gibi büyük ligleri hep takip ediyorum. Farklı futbol stilleri ve kültürleri. Ama şimdiden ne olur bilemem, 2 yıl sonra ne olur bilemem. Sözleşmem devam ediyor. Şu an için bir şey düşünmem lazım. Her şey bir ihtimal” diye konuştu. 

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